Genova: vandalizzata la targa in memoria di Norma Cossetto, vittima delle foibe

di Marco Innocenti

Alcune scritte, quasi illeggibili, sulla lastra di marmo posta solo pochi giorni fa al Belvedere

Una scritta con vernice spray nera, qualche tratto quasi illeggibile ma chiaro è invece l'intento del vandalo che, nella notte, ha imbrattato la targa posta solo pochi giorni fa, nel Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe, al Belvedere di Oregina, in memoria di Norma Cossetto.

Un gesto che potrebbe però essere stato ripreso da una delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i cui filmati ora sono al vaglio degli agenti della Digos.

"L’ennesimo atto vandalico nei confronti di una targa in memoria delle vittime delle foibe. Una vergogna assoluta! Auspico che i responsabili vengano presi e paghino per quanto fatto" ha scritto in una nota il vice capogruppo della Lega in comune a Genova, Davide Rossi. "Sono i soliti delinquenti e vigliacchi - ha dichiarato invece l'ex presidente del Consiglio regionale Gianni Plinio - Vanno identificati e sanzionati con particolare severità’. Vandalizzare la targa dedicata ad una ragazza violentata ed infoibata da partigiani comunisti offende i sentimenti della stragrande maggioranza dei cittadini italiani e dimostra che ci sono ancora degli squallidi nostalgici della guerra civile. Voglio sperare in una condanna unanime di questo atto vigliacco anche da parte del PD e del centrosinistra".