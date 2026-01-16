Genova: uomo arrestato per minacce e incendio delle auto dell’ex per vendetta

Ha minacciato di uccidere l'ex compagna e ha incendiato le sue due auto e una macchina agricola con delle molotov danneggiando nel rogo anche la casa dove la donna risiedeva con il nuovo partner. A finire nei guai un 54enne arrestato dai carabinieri di Chiavari che hanno eseguito una misura cautelare anche nei confronti di una 55enne accusata di aver accompagnato l'uomo sul luogo del misfatto e averlo 'coperto' fornendogli un falso alibi.

Sono entrambi indiziati di incendio aggravato e porto illegale di bottiglie incendiarie molotov, classificate dalla legge italiana come armi da guerra.

Le indagini dei carabinieri sull'incendio, orientate fin da subito anche a risalire al possibile movente del gesto, hanno documentato che la donna vittima dell'atto intimidatorio aveva in passato subito dei maltrattamenti da parte dell'ex partner, il quale l'aveva anche minacciata di darle fuoco. Il 54enne è stato arrestato nel carcere di Vicenza per i maltrattamenti commessi nei confronti dell'ex emersi nel corso delle indagini sull'incendio, mentre la 55enne è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.