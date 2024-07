Genova, università: ex prorettrice Trucco reintegrata dal Tar, può tornare a insegnare

"l''Università di Genova deve reintegrare in servizio la professoressa Lara Trucco". Così sentenzia il Tar della Liguria, che sul caso impone all'Ateneo genovese sia il versamento degli stipendi relativi al periodo di sospensione, sia le spese di lite (5 mila euro, più le spese generali). La professoressa Trucco, docente di diritto costituzionale, non riassume invece il ruolo di prorettrice agli Affari generali e legali, incarico fiduciario dal quale si era dimessa. Né sarà membro di commissioni giudicatrici di concorsi.

L'inchiesta era scattata a fine ottobre 2022, in merito ad alcuni concorsi universitari. Per Lara Trucco furono disposti gli arresti domiciliari, così come per Pasquale Costanzo, docente emerito di Diritto costituzionale (ora in pensione). Alfine la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 persone. I reati ipotizzati sono, a vario titolo, falso commesso da pubblico ufficiale, abuso d'ufficio, turbativa d'asta, accesso abusivo a sistema informatico, soppressione e distruzione di atti veri e traffico di influenze illecite. L'udienza preliminare, nella quale si discuterà della richiesta di rinvio a giudizio, sarà il 20 novembre.

Gli arresti domiciliari erano stati attenuati, dopo poco, nella misura dell'obbligo di dimora e poi, ancora, nella sospensione dal pubblico ufficio dell'insegnamento: un provvedimento, quest'ultimo, valido fino al 29 ottobre 2023 e oggetto, scrive il Secolo XIX, del ricorso al Tar che la professoressa Trucco ha presentato con successo. Questo perché l'Ateneo aveva scelto di proseguire nella sospensione dall'insegnamento della docente. Un atto, questo, che il Tar ora valuta come un "eccesso di potere" e come un'applicazione non corretta del "principio di proporzionalità".