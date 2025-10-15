Genova, Università: dopo 23 giorni gli occupanti pro-Palestina lasciano il Rettorato

Si è conclusa l’occupazione del rettorato dell’Università di Genova, iniziata il 23 settembre e durata ventitré giorni. L’azione è stata intrapresa per protestare contro la guerra e quella che viene definita "l’occupazione sionista in Palestina". A darne notizia è stata la stessa assemblea degli studenti, che ha diffuso un comunicato tramite Telegram.

Ecco il testo integrale del comunicato degli occupanti:

“L’occupazione del rettorato ha rappresentato una delle numerose espressioni del risveglio di coscienza collettiva che ha avuto luogo negli ultimi mesi - recita il comunicato studentesco -. A partire dalla partenza delle Flotille, che hanno navigato verso #gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, e dalle mobilitazioni nate a loro sostegno. Queste mobilitazioni hanno dimostrato l’emergente necessità delle persone di prendere posizione a partire dai propri spazi, dalle Università, ai quartieri, ai posti di lavoro, sino ai porti”.

