Genova, una tenda campo per le visite mediche dei profughi arrivati nella notte

di Redazione

Padre Vitalj:: "Ieri notte ho visto persone stanche dopo tante ore in coda, al freddo e con la paura"

In piazzetta Santo Stefano, a Genova, si sta ultimando l'allestimento della tenda da campo per l'accoglienza dei profughi che sono arrivati nella notte dall'Ucraina. In questa tenda si svolgeranno le prime visite mediche a queste persone che stanotte hanno dormito in stanze del Santuario della Guardia o presso amici.