Genova: una targa in memoria di Flavio Gaggero, il dentista dei vip e degli ultimi, inaugurata alla Croce Verde di Pegli

Questa mattina, presso la sede della Croce Verde di Pegli, si è svolto un momento di profondo raccoglimento e memoria in ricordo di Flavio Gaggero. Alla presenza di volontari, amici e rappresentanti dell’associazione, è stata scoperta una targa commemorativa a lui dedicata, come segno di gratitudine e riconoscenza per l’impegno, la dedizione e i valori che ha saputo trasmettere nel corso degli anni. Un gesto semplice (foto gentilmente concessa da Mauro Sutto) ma carico di significato, per mantenere vivo il suo ricordo e il legame con la comunità della Croce Verde di Pegli.

Flavio Gaggero, scomparso il 15 ottobre scorso all’età di 88 anni, è stato un dentista genovese e un umanista instancabile, capace di unire mondi molto diversi tra loro. Nato e cresciuto a Pegli, aveva condiviso i banchi di scuola con Renzo Piano e Gino Paoli ed era amico di figure come Beppe Grillo e don Andrea Gallo. Al di là delle frequentazioni celebri e della sua nota passione per la Sampdoria, Gaggero è ricordato soprattutto come un medico al servizio degli ultimi: nel suo studio accoglieva senza distinzione attori, politici, migranti e persone in difficoltà economica, convinto che “curare è un atto umano, non economico”. Definendosi un “socialista anarchico”, rifuggiva le celebrazioni e i riflettori e ha continuato a lavorare e fare volontariato fino all’ultimo, anche nei fine settimana nell’entroterra ligure, rifiutando l’idea stessa della pensione.

