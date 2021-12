Genova, ufficializzate le 22 nomination per "Voci nell'ombra", il festival internazionale del doppiaggio

di Marco Innocenti

Il 12 dicembre serata di gala a Palazzo Ducale per la premiazione nelle categorie Cinema e Televisione. Premio "Claudio G.Fava" alla carriera a Luigi La Monica

Sono state ufficializzate le 18 nomination per la XXII edizione de Il Festival internazionale del doppiaggio 'Voci nell'Ombra' che si terrà in presenza dall'8 al 12 dicembre 2021 a Genova e a Savona. Quest'anno il festival, fondato nel 1996 da Claudio G. Fava e Bruno Astori, è dedicato a Ludovica Modugno, attrice e doppiatrice scomparsa lo scorso ottobre.

Nella categoria Cinema - miglior doppiaggio generale sono stati scelti Carlo Cosolo per Dune, Alessandro Rossi per The Father - Nulla è come sembra e Marco Guadagno per Black Widow. Per la sezione miglior voce femminile le nomination sono quelle di Tiziana Avarista per Candela Peña (Rosa) in Il matrimonio di Rosa, Ilaria Latini per Amy Adams (Bev Vance) in Elegia americana, Lucrezia Marricchi per Abigail Bresli (Allison Baker) in La ragazza di Stillwater. Miglior voce maschile: Stefano De Sando per Gary Oldman, Antonio Sanna per Stanley Tucci (Tusker Mulliner) in Supernova, Alex Polidori per Timothée Chalamet (Paul Atreides) in Dune.

Per la sezione Televisione, nomination per il miglior doppiaggio generale di Laura Boccanegra per Billions, Lucio Saccone per La casa di carta e Federico Zanandrea per American Rust - Ruggine americana. Per la sezione Miglior voce femminile sono state nominate Chiara Colizzi per Nicole Kidman (Masha Dmitrichenko) in Nine Perfect Strangers, Rossella Acerbo per Reese Witherspoon (Bradley Jackson) in The Morning Show, Valentina Favazza per Emily Wickersham (Eleanor "Ellie" Bishop) in Ncis - Unità anticrimine. Miglior voce maschile: Andrea Lavagnino per Álvaro Morte (Sergio Marquina / Salvador Martin 'il professore') in La casa di carta, Mino Caprio per Martin Short (Oliver Putnam) in Only Murders in the Building e Manuel Meli per Freddie Highmore (Shaun Murphy) in The Good Doctor.

Il 12 dicembre, a Palazzo Ducale di Genova, la premiazione. La serata di gala prevede anche la consegna del premio 'Claudio G. Fava' alla Carriera a Luigi La Monica, voce tra gli altri di Christopher Walken L'Anello d' Oro ai prodotti di Animazione e il premio Voci di Cartoonia 2021 saranno assegnati a Alberto Vannini e Luca Tesei, doppiatori di Luca Paguro e Alberto Scorfano nel film 'Luca'. Infine, la fiction 'Blanca' prodotta da Lux Vide e attualmente in onda su Rai 1 riceverà un Premio Internazionale per l'audioinnovazione inclusiva.