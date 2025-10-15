Genova: uccisero e decapitarono ex dipendente, ergastolo confermato per i due barbieri egiziani di Sestri Ponente
di Redazione
La vittima fu uccisa e successivamente decapitata, dopo che il corpo era stato portato a Chiavari, dove i due avevano un altro salone in corso Dante
La Corte d’Assise d’Appello ha confermato la sentenza di ergastolo nei confronti di Abdelwahab Kamel e Abdelghani Alì, riconosciuti colpevoli dell’omicidio di Mahmoud Abdalla (nella foto), avvenuto nel 2023 nella barberia di Sestri Ponente.
La vittima fu uccisa e successivamente decapitata, dopo che il corpo era stato portato a Chiavari, dove i due avevano un altro salone in corso Dante. La testa, abbandonata in mare alla foce dell'Entella in zona Colmata, non è mai stata ritrovata.
Il verdetto di secondo grado ha accolto pienamente le richieste della Procura generale, ribadendo la gravità del reato e le responsabilità dei due imputati.
