Genova, ubriaco tenta di saltare la coda al pronto soccorso: arrestato 21enne al Villa Scassi

Ha cercato di forzare l’ingresso alle sale visita del pronto soccorso prendendo a calci le porte, pur di evitare l’attesa. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri all’ospedale Villa Scassi dopo una serata finita con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale.

I fatti – L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì al pronto soccorso dell’ospedale genovese. Il giovane, arrivato in stato di ebbrezza, era stato regolarmente sottoposto al triage, ma non ha accettato di attendere il proprio turno per la visita.

La reazione – Dopo la prima valutazione, il 21enne si è diretto verso le sale mediche e, trovandole chiuse, ha iniziato a colpire le porte con calci nel tentativo di aprirle con la forza. L’azione ha causato danni agli ingressi del reparto, creando momenti di tensione tra il personale sanitario e gli altri pazienti presenti.

L’intervento – I sanitari hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, già presenti in zona, che sono tornati sul posto per fermare il giovane. I militari lo hanno arrestato con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale, riportando la situazione alla calma.

Sicurezza – L’episodio riaccende l’attenzione sulle criticità legate alla gestione della sicurezza nei pronto soccorso, spesso teatro di episodi di aggressività, soprattutto in presenza di pazienti alterati.

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