Controlli straordinari della polizia a Genova: 100 identificati e sanzioni per oltre 14mila euro

Controlli a tappeto nelle periferie cittadine, con cento persone identificate, droga sequestrata e sanzioni per oltre 14mila euro. È il bilancio dell’operazione della polizia nei quartieri di Sampierdarena, Pontedecimo e Bolzaneto.

Operazione – Gli agenti hanno concentrato l’attività nei punti più sensibili del territorio. In particolare, i giardini davanti al centro commerciale Fiumara, spesso segnalati per episodi di spaccio e risse, sono stati oggetto di verifiche approfondite. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 60 grammi di hashish.

Identificazioni – Complessivamente sono state identificate 100 persone. Solo nella stazione ferroviaria di Sampierdarena i controlli hanno riguardato una ventina di individui, nell’ambito di un monitoraggio più ampio delle aree di transito e aggregazione.

Irregolarità – Nel corso delle verifiche è emerso anche un caso di violazione delle misure restrittive: un uomo di 47 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato seduto a un tavolino di un locale.

Sanzioni – I controlli si sono estesi anche a bar ed esercizi pubblici frequentati da soggetti con precedenti. Diverse attività commerciali sono state sanzionate per irregolarità amministrative, per un totale che supera i 14mila euro.

Arresto – Nell’ambito dell’operazione, gli agenti del commissariato di Cornigliano hanno inoltre arrestato un uomo di 30 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Sicurezza – L’intervento rientra in una più ampia strategia di presidio del territorio, con l’obiettivo di contrastare microcriminalità e degrado urbano nelle zone più esposte della città.

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