Genova, tutto esaurito per The Grand Defilè: sfilata dell'artigianato ligure

La Rosa dei Venti, splendida location al Porto Antico di Genova e l'idea geniale di Luca Costi di Confartigianato Liguria hanno dato vita a un originale evento serale: The grand Defilè. In passerella uomini e donne di tutti i giorni per far sfilare prodotti che nascono dalla capacità e l'esperienza di artigiani liguri. Abbigliamento e accessori di abili sarti, stlisti e artigiani che hanno avuto l'onore di essere indossati per una sera da modelli e modelle inconsueti. Spettacolo che ha richiamato numeroso pubblico interessato e curioso ai bordi della piscina.

L'evento è stato l'occasione per riunire persone che operano in settori diversi, uniti però da una stessa passione per il made in Liguria di alto livello artigianale. Tra i partecipanti Ilaria Cavo, Armando Sanna, Stefano Balleari, Marta Brusoni, Simona Ferro, Francesca Corso, Jessica Nicolini...