Genova, tutto esaurito per la prima del Teatro Modena. E lo spettacolo “inizia” in piazza

Ieri sera si è tenuta la prima del Teatro Modena di Genova, e per festeggiare l'inizio della stagione è stata organizzata una pre festa in piazza che ha coinvolto la comunità con un buffet e dei ballerini che hanno intrattenuto le persone. Successivamente ci si è spostati all'interno del Teatro per l'inizio dello spettacolo 'La vida es sueño’ di Pedro Calderon de la Barca.





“È una serata bellissima con questa prima nazionale dello spettacolo ‘La vida es sueño’ di Pedro Calderon de la Barca, uno dei grandi capolavori del secolo d’oro e della storia del teatro, che scava nel profondo di ognuno di noi, nei nostri sogni e nella nostra coscienza. Vedere il tutto esaurito in questo bellissimo gioiello ottocentesco è un segnale fortissimo di grande partecipazione di questa città alla sua vita culturale. Una serata che testimonia il valore del Nazionale per tutto il Paese e l’impegno di Livermore, che ringrazio, per attivare sempre collaborazioni prestigiose anche a livello internazionale, come la coproduzione con il regista inglese Donnellan di questo spettacolo con gli attori della Compañía Nacional de Teatro Clásico di Madrid". Così il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti che questa sera al Teatro Modena ha partecipato alla serata inaugurale del Teatro Nazionale di Genova, con il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia. Presente anche la Coordinatrice delle Politiche Culturali della Regione Jessica Nicolini.





Nel quartiere multietnico di Sampierdarena, dove lo spagnolo è parlato come l’italiano e tante comunità si integrano da anni, il Teatro Nazionale ha deciso di inaugurare la stagione con un’opera e una festa Latina, in spagnolo, proprio per sottolineare il melting pot creativo di una città portuale come Genova.





“Poche ore fa a Roma il Presidente della Repubblica Mattarella ha visitato in anteprima la mostra dedicata a Calvino alle Scuderie del Quirinale, che domenica prossima approderà a Palazzo Ducale e domani sera – prosegue Toti - aprirà la stagione lirica del Teatro Carlo Felice: è davvero tangibile il cambio di passo rispetto al passato, lo slancio, la vitalità e l’energia che questa città e la Liguria sono capaci di esprimere oggi come poli culturali del Paese, nella consapevolezza di quanto questo settore sia strategico per lo sviluppo del nostro territorio. Per questo Regione Liguria sostiene convintamente i nostri teatri, in particolare il Teatro Carlo Felice e Teatro Nazionale che contano insieme un investimento di circa 4 milioni e 650 mila euro dal Fondo Strategico regionale di quest’anno, a supporto di stagioni prestigiose aperte anche alle nuove generazioni, e rivolte sempre più anche ai tanti turisti che scelgono la Liguria”.