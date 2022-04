Genova, tutti in coda al Carlo Felice per il Coro Nazionale Ucraino

di Redazione

In platea centinaia di genovesi. Il coro aveva strappato già applausi la sera del 25 aprile in occasione delle celebrazioni della Liberazione

Centinaia di genovesi in coda per entrare al Carlo Felice dove da poco è iniziato il concerto del Coro Nazionale Popolare di Kiev.

Il coro è in Italia per la prima volta dallo scoppio del conflitto; l'obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi che l’Associazione Prokrova destinerà al sostegno della popolazione ucraina, sia come aiuto umanitario, per l'acquisto dei generi di prima necessità, medicinali e mezzi di soccorso, sia come supporto culturale per la protezione del patrimonio dell'Ucraina, distrutto dall'invasione militare della Russia.