Ucraina, Cosulich: "Acciaierie totalmente distrutte, la nostra nave sembra ancora in salvo"

di Edoardo Cozza

L'imprenditore a Telenord: "Per la logistica tra covid e guerra è la tempesta perfetta, servono piani B in fretta: una soluzione è sviluppare i traffici aerei"

L'aumento dei costi dei noli marittimi è una delle conseguenze della 'tempesta perfetta' vissuta negli ultimi due anni tra guerra in Ucraina e covid, che sta ancora avendo una scia importante: basti pensare al lockdown in atto a Shanghai, che sta causando blocchi in porto che si riverberano sulla catena mondiale. Augusto Cosulich, ceo della Fratelli Cosulich spa, spiega a Telenord a margine di un appuntamento organizzato dal Gruppo Giovani Assagenti: "È un gatto che si morde la coda, bisogna continuare a stare in allarme. Serve trovare piani B in fretta: per esempio si potrebbe sviluppare i traffici aerei, sappiamo che l'autotrasporto ha dei problemi perché il gasolio ha subito aumenti importanti e mancano gli autisti. Si pensi - spiega ancora Cosulich - che alcune aziende che fanno distribuzione, come Lidl, hanno creato una propria compagnia di navigazione: questo fa capire come si sia intesa l'importanza della logistica".

Ma come si fa a sopperire all'aumento dei noli? "Semplicemente pagando" spiega sorridendo Cosulich.

Per quanto riguarda la situazione ucraina, l'imprenditore è ancora in attesa di far rientrare una nave ferma nel porto di Mariupol da parecchio tempo: "La situazione non si è sbloccata, la nave è sempre lì, siamo riusciti a far rientrare gran parte dell'equipaggio con un corridoio umanitario, sono rimaste 3 o 4 persone a bordo, speriamo vivamente che l'imbarcazione non sia stata bombardata, purtroppo l'acciaieria è totalmente distrutta, bisogna trovare alternative sugli approvvigionamenti".

Può essere l'Iran? "Sì, ma ancora non si è mosso nulla, anche se vi sono incontri e discussioni in corso, speriamo il governo si faccia parte attiva per rimuovere le sanzioni verso questo Paese perché darebbe un po' di respiro al commercio".