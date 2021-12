Genova, tutta la città si è illuminata per il Natale

di Anna Li Vigni

Spettacolare accensione simultanea dell'illuminazione nelle zone di via Garibaldi, piazza della Vittoria e piazza Caricamento

Genova. Spettacolare accensione simultanea dell'illuminazione natalizia nel capoluogo ligure. e precisamente nelle zone di via Garibaldi, piazza della Vittoria e piazza Caricamento. All'evento ha partecipato il sindaco Marco Bucci che insieme agli assessori del Comune ha percorso le strade illuminate a festa.

Da questa sera gli antichi palazzi di via Garibaldi si illumineranno con i colori del Natale: un inedito progetto di luci scenografiche, allestito appositamente, accenderà Strada Nuova di bagliori verdi, rossi e oro. Una suggestiva atmosfera che regalerà alla strada rinascimentale, sulla quale si affaccia la sede del Comune, una dimensione di calda e festosa accoglienza e porterà nel cuore di Genova il fascino natalizio delle più grandi città turistiche europee.

Il concept di illuminazione architetturale di piazza Caricamento è caratterizzato da scenari avvolgenti ed eleganti, in armonia con gli spazi circostanti. Un messaggio di rinnovamento ispirato da una nuova percezione della piazza, una nuova attrazione nella città che diventa, un punto di incontro per famiglie, cittadini e turisti. Molte ambientazioni sono ispirate al mare, in un contesto che ospitava le banchine portuali, arrivando a lambire i portici di Sotto Ripa. Nel contempo, scenari di natura moderna proietteranno gli spettatori nel futuro, in un’idea di città con numerosi punti di richiamo per turisti e genovesi.

Obiettivo dell’illuminazione architetturale della scalinata delle Caravelle è quello di donare una nuova profondità alla piazza, con un’attenzione particolare ai colori che ricordino il mare, con una evidente contestualizzazione delle Caravelle, proiettando nel contempo gli spettatori verso una visione di città del futuro. I contenuti luminosi saranno intervallati da colori vivaci e natalizi, per arrivare agli spettatori con un messaggio augurale.