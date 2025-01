Genova, tre giorni di festa per l’Epifania: cortei, spettacoli e concerti. Ecco il programma.

Genova celebra l’Epifania con un ricco programma di eventi. Da oggi, sabato 4 gennaio, fino a lunedì 6, la città offre iniziative pensate per tutta la famiglia, tra tradizione, spettacolo e solidarietà.

Corteo storico– Il programma prende il via oggi pomeriggio con il presepe vivente, che torna dopo il successo dello scorso anno. Alle 15, nel centro città, sfilerà il Corteo dei Magi 2025, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’Arcidiocesi. Il corteo prevede tre percorsi separati per i Re Magi, con partenza da tre punti diversi: la Chiesa di San Marco al Molo, la Chiesa di San Filippo Neri e, novità di quest’anno, la Chiesa di Santa Marta. I cortei si uniranno nella Cattedrale di San Lorenzo, dove avrà luogo la rappresentazione finale.

Spettacolo e solidarietà– Domani, domenica 5 gennaio, spazio alla magia con "Les Mongolfieres", spettacolo itinerante che animerà piazza Matteotti alle 16 e piazza De Ferrari alle 17. Mongolfiere decorate a festa sui trampoli regaleranno emozioni, mentre i Giovani per la Pace organizzano il “Rigiocattolo”, una mostra-mercato di giochi usati per raccogliere fondi destinati al programma Dream per il contrasto di Aids e malnutrizione in Africa.

Arrivo della Befana– Lunedì 6 gennaio, l’attesa Befana arriverà in piazza Matteotti. Alle 15, grazie alla collaborazione tra Comune, Fiva Confcommercio, Vigili del Fuoco e Associazione nazionale del Corpo dei Pompieri, la Befana si calerà dalla scala dei Vigili del Fuoco per distribuire caramelle ai bambini. La banda musicale di Rivarolo accompagnerà l’evento, e i bambini potranno esplorare uno dei mezzi dei Vigili del Fuoco, in un’esperienza interattiva che unisce divertimento e scoperta.

Musica nelle chiese– Nell’ambito della rassegna “Chiese in musica”, questa sera alle 20:30, nella Chiesa di San Marco al Molo, si terrà un concerto con il Coro Januenses Academici Cantores, la Paganini Junior Chamber Orchestra e altri artisti, che eseguiranno brani come il “Concerto grosso di Corelli”. Domani, domenica 5 gennaio, il gran finale nella Chiesa di San Donato, sempre alle 20:30, con la Filarmonica Pegliese, la Banda di Bolzaneto e il Coro Aurelio Rossi.

