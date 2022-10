Genova, tra un mese l'Italrugby affronta il Sudafrica al Ferraris nel ricordo di Bollesan

Procede spedita verso l'obiettivo del tutto esaurito la prevendita di biglietti per la sfida di rugby Italia-Sudafrica, campione del mondo in carica, che andrà in scena al Luigi Ferraris di Genova il 19 novembre prossimo e concluderà le Autumn Nations Series 2022. Dopo le gare con Samoa (5/11 a Padova) e Australia (12/11 a Firenze), sarà l'occasione per ricordare Marco Bollesan, leggenda del rugby ligure e italiano ex giocatore e ct degli azzurri, scomparso l'anno scorso.

Bollesan sarà ricordato in maniera speciale, ha spiegato Pierluigi Bernabò, direttore grandi eventi della Federazione Rugby: "Era un guerriero in campo, un vero capitano e per questo abbiamo deciso di ricordarlo istituendo un premio, una sorta di trofeo a lui dedicato, che sarà vinto dal giocatore 'più coraggioso'. L'idea è quella di trasformarlo in un trofeo fisso da assegnare ogni novembre durante i test match contro le squadre dell'emisfero sud".

"Genova è orgogliosa di ospitare una sfida così prestigiosa - ha dichiarato il sindaco Marco Bucci -. Un evento molto sentito come dimostra la vendita di biglietti e sono certo che il 19 novembre il Ferraris riserverà una grandissima accoglienza agli Azzurri. Per la nostra città sarà una vetrina a livello mondiale".

"Siamo onorati e orgogliosi di ospitare la nazionale italiana di Rugby - ha aggiunto il presidente della Regione Giovanni Toti - che tornerà al Ferraris dopo 8 anni di assenza. La Liguria ha un forte legame con questo sport, soprattutto grazie al grande campione Marco Bollesan, scomparso lo scorso anno dopo una straordinaria e indimenticabile carriera prima da giocatore e poi da allenatore della Nazionale".