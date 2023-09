Genova tra le prime province in Europa per numero di incidenti stradali

La provincia di Genova, l'alta Toscana e parti dell'Emilia-Romagna presentano le percentuali più alte di incidenti gravi in Italia, oltre 2.900 casi per milione di abitanti. Il Molise è tra i territori Ue con il più alto tasso di vittime stradali, 80 per milione di abitanti, contro un dato Ue pari a 45. Lo mette in evidenza Eurostat, sulla base di dati 2020.

Nove delle dieci province Ue con la più alta incidenza di incidenti stradali sono concentrate in Austria. Queste, insieme alla provincia di Genova, sono le uniche nell'Ue con oltre 4.000 incidenti stradali per milione di abitanti nel 2020. Per quell'anno, la Valle d'Aosta non ha riportato vittime.