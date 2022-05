Genova, tornano i "Design Talks" al Giardino Segreto di via Cairoli

di Redazione

Dal 18 al 21 maggio tornano gli eventi aperti per gli esperti del settore per confrontarsi sulle molteplici declinazioni culturali del design

Dal 18 al 21 maggio 2022, in contemporanea con la Genova BeDesign Week, nello spazio culturale il Giardino Segreto di Via Cairoli, si svolgerà “GENOVA DESIGN TALKS”: quattro giorni all’insegna della cultura del design, organizzata dall’Associazione Giardino Segreto, dalla rivista Platform Architecture & Design e da ADI - Associazione per il Design Industriale.

La Genova Design Talks, aperta a tutti e in particolare a architetti, designer e progettisti, nasce con l’obiettivo di approfondire il legame tra il design e le sue molteplici declinazioni culturali e vedrà alternarsi come relatori Fernando Correa (fondatore del brand WAW COLLECTION), Stefania Toro (Associazione Disegno Industriale Liguria), Giorgia Brusemini (designer, divulgatrice televisiva e ambasciatrice italiana del progetto internazionale Women in Light), Fabio Filiberti (Associazione Disegno Industriale Liguria), Luciano Galimberti (Presidente ADI e Presidente ADI Design Museum), Carlo Piano (figlio di Renzo Piano e autore dei libri Atlantide e Il Cantiere di Berto), Margherita Pellino (Presidente della Fondazione Vico Magistretti), Simona Finessi (Direttore Platform), Andrea Castanini (vicedirettore de Il Secolo XIX).

Il format della serata, con inizio alle 19.00, prevede la possibilità di visitare l’installazione luminosa “BE WATER Lamp sorge sull’orizzonte genovese”, ideata da Fernando Correa e realizzata con il supporto tecnico di Pollericinque, che riproduce una simulazione dell’orizzonte sul mare tramite uno specchio che raddoppia la luce emessa dalla lampada; degustare un cocktail preparato con grande cura da Fokaccia e partecipare attivamente ai Design Talks con relatori di prestigio in uno spazio unico arredato con elementi di design, messi a disposizione da Progetti Arredamenti.

Di seguito il programma degli incontri:

18/05 ore 19 Opening

Benvenuto da parte dell’Associazione Giardino Segreto, organizzatore dell’evento, inaugurazione dell’installazione multisensoriale di WAW COLLECTION con la lampada BE WATER Lamp progettata da Fernando Correa

19/05 ore 19 “Design, luce e progetto per una nuova cultura della luce”

Stefania Toro, Associazione Design Industriale Liguria, dialoga con Giorgia Brusemini, designer e Ambasciatrice italiana del progetto internazionale Women in Lighting, e con Margherita Pellino, responsabile dell’archivio della Fondazione Vico Magistretti.

20/05 ore 19 “ADI Design Museum: il design racconta l’Italia”

Fabio Filiberti, Associazione Design Industriale Liguria, dialoga con Luciano Galimberti, Presidente ADI e Presidente ADI Design Museum.

21/05 ore 19 “ADI Design Museum: il design racconta l’Italia”

Enrico Gollo, Associazione Design Industriale Liguria, introduce il dialogo fra Carlo Piano, autore con il padre Renzo di Atlantide e del romanzo Il Cantiere di Berto, e il vicedirettore de il Secolo XIX Andrea Castanini.