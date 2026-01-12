Genova, torna la protesta dei tassisti: martedì 13 corse garantite soltanto per i disabili

Domani a Genova torna la protesta dei tassisti: le corse saranno garantite solo per le persone con disabilità, mentre per tutti gli altri utenti il servizio subirà interruzioni. Telenord ne discute con tre ospiti che rappresentano il mondo del trasporto pubblico locale: Giulio Campofiorito, addetto stampa del Coordinamento Sindacale Genovese, Walter Centanaro, presidente della cooperativa Radiotaxi 5966, e Giovanni Saba, rappresentante del sindacato Uritaxi. Un confronto per approfondire le ragioni della mobilitazione, le richieste dei tassisti e l’impatto sulle città e sugli utenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.