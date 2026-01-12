Attualità

Crans-Montana: aperta una linea telefonica per il sostegno psicologico ai familiari delle vittime

di Redazione

Il Vallese attiva una linea psicologica 24/7 per i genitori e i fratelli delle giovanissime vittime del rogo del Constellation

Il Cantone del Vallese attiva da oggi una linea telefonica di sostegno psicologico, accessibile 24 ore su 24, destinata ai soccorritori, alle persone coinvolte e ai loro familiari delle vittime del rogo del Constellation, a Crans-Montana.


Vi lavoreranno psicologi, psichiatri e psichiatri infantili "per offrire ascolto, orientamento e un accompagnamento adeguato alle persone in stato di sofferenza psichica".


"Siamo consapevoli - spiegano le autorità cantonali - che un evento come quello verificatosi il 1° gennaio 2026 a Crans-Montana può avere ripercussioni profonde e durature sulla salute mentale".

