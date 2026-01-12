Corsica visibile dal monte di Portofino grazie all’effetto “Fata Morgana”

Il profilo della Corsica è tornato visibile in condizioni di eccezionale nitidezza dal monte di Portofino, grazie a un raro fenomeno atmosferico. Lo scatto è stato realizzato da Fulvio Schenone, fotografo dell’Osservatorio Astronomico del Righi.

La visibilità straordinaria è resa possibile soprattutto nei mesi invernali, quando particolari condizioni di luminosità dell’aria e di rifrazione atmosferica consentono questo tipo di osservazioni. In presenza di aria fredda vicino al suolo e di aria più calda negli strati superiori, si genera infatti il fenomeno noto come “Fata Morgana”, che si verifica solo una o due volte l’anno.

Quando l’inversione termica interessa la superficie del mare, le immagini di isole o imbarcazioni lontane possono apparire sospese, deformate o allungate in configurazioni suggestive. In queste rare circostanze, dalla Liguria è possibile distinguere chiaramente elementi del territorio corso come Capo Corso e il Monte Cinto, che supera i 2.700 metri di altitudine.

