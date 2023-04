Genova, torna la competizione internazionale "FameLab": via alle preselezioni per i giovani ricercatori, quest'anno spazio anche alle discipline umani

Tornano a Genova, il 13 aprile al mattino alle 9.30 in via Balbi 5 e alla sera, alle 20.30, al Teatro La Claque le preselezioni di FameLab, la competizione internazionale per giovani ricercatrici e ricercatori. L'ateneo genovese, infatti, è tra gli organizzatori del talent della scienza, assieme ad altre 11 città italiane. In questa edizione il talent si amplia anche alle discipline umanistiche.

Il formato di FameLab prevede un talk di 3 minuti dove i concorrenti, senza supporti, devono conquistare pubblico e giuria esponendo un tema di loro particolare interesse. Con le selezioni nazionali verranno scelti i 24 finalisti, 2 per ogni città, che parteciperanno a uno workshop di formazione in comunicazione della scienza, il FameLab Masterclass, che si svolgerà a giugno 2023 a Perugia, per poi affrontarsi nella finale nazionale che si terrà, nel capoluogo umbro a settembre. Chi si aggiudicherà la finale italiana si confronterà a novembre con i finalisti provenienti da tutto il mondo per contendersi il titolo internazionale.