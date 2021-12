Genova, torna il "Torneo Ravano - Coppa Paolo Mantovani"

di Redazione

Dopo due anni riecco il torneo con 12 discipline sportive per migliaia di bambini e bambine di 3^, 4^ e 5^ elementare. Previsti anche laboratori educativi

La Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani sviluppa, favorisce e promuove i valori dello sport con particolare riferimento a quello giovanile e non agonistico nello spirito dell’integrazione, della tolleranza e del rispetto operando congiuntamente all’Ufficio Scolastico Regionale tramite protocollo d’intesa, con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Genova e della Camera di Commercio.

Dodici Federazioni Sportive a bordo campo veglieranno sui tornei di Calcio Maschile, Calcio Femminile, Basket, Rugby, Volley, Ciclismo, Scherma, Atletica Leggera, Pallanuoto, Vela, Canottaggio, Tennis e Hockey. Nel proporre ai bambini di 3°, 4° e 5° elementare un’ampia scelta di sport di squadra, le classi saranno sempre più impegnate in Laboratori Edutainment. I rapporti di collaborazione della Fondazione Torneo Ravano con il mondo aziendale

costituiscono quindi il riconoscimento dell’influenza sull'educazione sportiva dei bambini e delle loro famiglie, e delle importanti risorse che ciò può comportare per la loro crescita. Per la nostra Fondazione la Corporate Social Responsibility consiste nel tutelare i diritti dei bambini stringendo collaborazioni efficaci tanto con le Istituzioni, quanto con la business community, al fine di promuovere l'attività motoria a scuola.

Ludovica Mantovani, Presidente Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani, commenta: “Due anni senza bambini in presenza, due anni dove sono si nati progetti educativi come Stayfit e SportArt, per poter essere sempre presenti anche durante l’emergenza sanitaria, ma dove si era spezzato un filo che ci teneva legati da 36 anni. Vogliamo ripartire dai sorrisi dei nostri protagonisti, migliaia di bambini e bambine che devono poter ritrovarsi per giocare insieme. Vogliamo ripartire oggi da una maglia nuova con un fiore sul retro, simbolo del nostro nuovo Main Supporter Banca Ifis, che sposa oggi la nostra realtà. Era importante per tutti noi far ritrovare ai bambini sotto l’albero il nostro tanto atteso regalo. Un ringraziamento sentito alle Federazioni Sportive, alle Istituzioni, a tutti i partner e donatori che credono nei valori custoditi all’interno del Torneo Scolastico più grande d’Europa, e che ritroveremo o potremo scoprire alla presentazione ufficiale il prossimo aprile.”

Ernesto Fürstenberg Fassio Vice Presidente di Banca Ifis, dichiara: “Questa partnership ci permette di sostenere un’eccellenza sportiva di un territorio a cui la nostra Banca è particolarmente legata e ci consente di avvicinare le giovani generazioni allo sport. Una palestra di vita e veicolo di valori positivi come lealtà, competizione, perseveranza e rispetto, fondamentali per aver successo non solo nella vita, ma anche nel mondo del lavoro. Attraverso la formazione dei giovani in ambito sportivo si possono trasmettere valori fondamentali per fare veramente la differenza nella costruzione di un futuro più sostenibile ed equo.”

Per Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria: "Dopo due anni finalmente i bambini potranno riappropriarsi di quella socialità indispensabile per la loro crescita. E il Torneo Ravano non rappresenta soltanto lo spaccato più puro dello sport, pur così importante per i più piccoli, ma anche un esempio e un insegnamento di tolleranza e rispetto. Lo sport deve essere visto sempre di più come integrazione e come valore per costruire la società del domani. Le regole del gioco, che abbiamo imparato anche a conoscere e rispettare durante la pandemia, sono fondamentali per la crescita dei bambini; anche per questo tornare ad assistere in presenza allo storico Torneo Ravano non significa soltanto ammirare un gol e una regata di vela ma rivedere, soprattutto, i sorrisi sui loro volti ”.

“Il ritorno in presenza del Torneo Ravano è sicuramente un messaggio importante per il futuro - commenta il sindaco Marco Bucci - Da decenni la manifestazione è attesa da migliaia di bambini per potersi confrontare in diverse discipline. Una vera e propria festa per lo sport capace di evolversi e di non fermarsi neanche durante la pandemia. Genova accoglie nuovamente con orgoglio il torneo giovanile più grande d'Europa. Una manifestazione capace di trasmettere valori importanti ai bambini e diventato negli anni una vera e propria eccellenza. Questo annuncio è davvero un bel regalo di Natale per la nostra città."



Interviene anche Ettore Acerra Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria: “Con grande piacere anche quest’anno, nonostante la pandemia non veda ancora la sua fine, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria è di nuovo al fianco della Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani. Da diversi anni gli alunni della scuola primaria di tutta la regione possono, attraverso le attività proposte, approcciare la vera essenza dello sport, fatta non di agonismo ma di divertimento, gioia nello stare insieme, nella condivisione di un obiettivo, divertirsi facendo sport. Non posso che ringraziare la Fondazione nella persona di Ludovica Mantovani che tanto ha fatto e fa per portare avanti, con grande impegno, valori come il rispetto e la lealtà; tali valori vengono trasmessi con il gioco, componente fondamentale della crescita dei nostri bambini che, mai come ora, ne sono talvolta privati. Con la speranza, di riuscire a vederci tutti insieme per l’evento finale in primavera, auguro a tutti i partecipanti, ragazzi, scuole, docenti, un percorso in questo 37° Torneo Ravano 28° Coppa Paolo Mantovani, ricco di grandi soddisfazioni.”

Infine ecco Marco Caroli, Direttore Marketing UC Sampdoria: “Sampdoria e Torneo Ravano sono un connubio inscindibile, dopo due anni caratterizzati da progetti online che hanno consentito di tenere vivo il rapporto tra il Torneo e i bambini del Ravano non vediamo l'ora di risalutare tutti i bambini in campo. La Sampdoria sarà al loro fianco per supportare il Torneo più grande d'Europa ma più bello del Mondo. Salutiamo inoltre con grande piacere l'ingresso nella compagine dei sostenitori del Torneo Ravano il nostro main sponsor Banca Ifis che fin da subito ha mostrato forte interesse per questo evento davvero unico."