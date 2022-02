Genova: torna Antiqua, la mostra mercato dedicata all'arte

di Redazione

La Mostra Mercato è in programma ai Magazzini del Cotone del Porto Antico dal prossimo sabato, 5 febbraio, a domenica 13

Arredi di alta epoca, sculture, tappeti pregiati, dipinti a partire dal Seicento con un excursus nella pittura ligure del XIX e XX secolo, argenti e gioielli, sculture lignee e in marmo, ceramiche, vetri artistici, libri e stampe.

"Mentre in ogni parte d'Italia si cancellavano la maggior parte degli eventi abbiamo scelto con determinazione di andare avanti - spiega il presidente di Porto Antico di Genova, Mauro Ferrando -. Questo grazie all'incoraggiamento di molti degli espositori storici ma anche di importanti antiquari che mancavano da qualche anno. L'appuntamento non poteva mancare nell'anno in cui si festeggia il 30^ anniversario della riqualificazione di questa bellissima area, diventata negli anni un luogo unico nel Mediterraneo".

La manifestazione diventa anche un "ponte" con Euroflora, le floralies in programma nei Parchi e nei Musei di Nervi dal 23 aprile all'8 maggio. Fil rouge di Antiqua 2022, infatti, sarà "Fiori in arte", un tema che si svilupperà su tutto il percorso espositivo della manifestazione.



La mostra, consolida il rapporto con Banca Carige che ha allestito la mostra "Quando l'arte… fiorisce: capolavori dalle Collezioni di Banca Carige". Una selezione di opere liguri che affrontano la tematica floreale e la sua diversa lettura nell'arte nel corso dei secoli. Verranno esposte alcune opere di importanti artisti come Rubaldo Merello o Raimondo Sirotti, ma anche preziose ceramiche del '700 delle manifatture savonesi.