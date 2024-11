Genova, Terzo Valico: cantieri aprono le porte ai cittadini, Open Day il 17 novembre

Domenica 17 novembre i cantieri del Progetto Unico Nodo di Genova/Terzo Valico apriranno le porte ai cittadini con visite guidate, offrendo un’opportunità unica per conoscere da vicino l’avanzamento dell’importante infrastruttura ferroviaria. I visitatori potranno esplorare le nuove linee e toccare con mano l’evoluzione dell’opera, che migliorerà il sistema ferroviario genovese e ridurrà i tempi di viaggio tra Genova, Milano e Torino.



Un progetto strategico per la mobilità - Il Nodo di Genova/Terzo Valico, una delle infrastrutture più rilevanti per la regione e per l’intero Paese, consentirà di incrementare il traffico ferroviario passeggeri e merci. Il progetto è pensato per alleggerire la congestione dei trasporti e potenziare la competitività del sistema logistico nazionale.

"Cantieri parlanti": trasparenza e informazione per i cittadini - L'iniziativa, che prosegue con il programma "Cantieri Parlanti", mira a trasformare i cantieri in spazi di comunicazione e confronto con i cittadini. L’operazione, realizzata dal Gruppo FS Italiane insieme a Rete Ferroviaria Italiana, Italferr, Webuild e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è volta a rendere più accessibile e comprensibile l’importanza dell’opera.



Visite guidate: due appuntamenti a disposizione - Le visite si svolgeranno in due turni: al mattino, i partecipanti potranno accedere alla galleria Polcevera fino all’interconnessione del Terzo Valico, nonché al Camerone Sud di Valico. Nel pomeriggio, la visita sarà dedicata al cantiere di Genova Brignole, dove si potranno esplorare le nuove gallerie Colombo e San Tomaso, che ospiteranno i nuovi binari tra le stazioni di Brignole e Principe.



Punto di partenza e registrazione obbligatoria - Tutte le visite partiranno dal campo base di Genova Trasta (via Trasta 1), dove i partecipanti riceveranno informazioni sul progetto, le normative di sicurezza e il materiale necessario, come casco e gilet. Da lì, si proseguirà a bordo di pulmini dedicati per raggiungere le gallerie già pronte ad accogliere i binari.



Registrazione online obbligatoria - Per partecipare all’open day, è necessaria la registrazione anticipata al link dedicato: https://webuild.odoo.com/open-day-terzo-valico-2024. Inoltre, il QR code per la registrazione è visibile nelle locandine diffuse sul territorio di Genova.