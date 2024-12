Genova, Terrile sprona il Pd: "Non pensi di essere autosufficiente, si vince federando i progressisti"

Alessandro Terrile, già capogruppo in Comune a Genova del Partito Democratico e alla guida del dipartimento Infrastrutture dei Dem, sprona il suo partito in vista delle elezioni amministrative di primavera: "Nessuna arroganza".

Autosufficienza - "L'errore che il partito non deve commettere - spiega Terrile a Telenord - è quello di credere che alla buona performance a Genova nelle elezioni regionali possa seguire una facile vittoria alle comunali, perché non sarà così. Il Pd non deve mostrarsi arrogante nei confronti degli avversari e svolgere, invece, il ruolo di federatore dell'area progressista. Si può vincere solo così".

Il candidato - La scelta della persona che dovrà rappresentare il centrosinistra (unito o diviso al primo turno, questo lo vedremo presto) deve avvenire in tempi stretti: "Non mi aspetto un nome entro fine anno, manca troppo poco - prosegue Terrile - ma credo che non si debba andare oltre gennaio, sarà quello il momento di far scendere in campo il candidato e farlo confrontare con il rappresentante del centrodestra che, se il nome di Piciocchi sarà confermato, è già in campo da tempo".

Terrile è in corsa? - "Nessuno può autocandidarsi - conclude - la scelta spetta ai cittadini e alle coalizioni. Tuttavia, credo che difendere l'industria e il lavoro portuale sia un modo importante per servire la comunità. E' chiaro che quella di Sindaco sia una chiamata di grande valore ma non penso a questo incarico e sono invece concentrato sul mio ruolo alle riparazioni navali con grande passione ed entusiasmo". Terrile, ospite di Tgn Today, ha anche affrontato i temi specifici della portualità genovese: per risentire le sue parole CLICCA QUI.