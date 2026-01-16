Genova, Teatro Garage: in scena “Fag/Stag – Amici di genere”

Sabato 17 gennaio, alle ore 21, il Teatro Garage di Genova ospita per la prima volta in Liguria lo spettacolo “Fag/Stag – Amici di genere”, scritto da Jeffrey Jay Fowler e Chris Isaacs e interpretato da Gabriele Colferai e Angelo Di Figlia. La produzione è a cura della Dogma Theatre Company, vincitrice del FringeMI Festival 2022.

Lo spettacolo, inserito nella rassegna G.E.T. – Giovani Eccellenze Teatrali promossa dall’associazione culturale La Chascona in collaborazione con il Teatro Garage, giunge quest’anno alla sua quinta edizione. La rassegna è dedicata a compagnie emergenti da tutta Italia, acclamate dalla critica e protagoniste dei nuovi scenari del teatro contemporaneo.

“Fag/Stag” racconta l’amicizia tra Ludo e Giammy, due trentenni cresciuti insieme a colpi di Super Mario e di serate tra Tinder, Grindr e birre. Nel mese che precede il matrimonio dell’ex di Ludo, i due cercano di tenere sotto controllo le proprie vite, tra equivoci, solitudini e la necessità di affittare un completo per il grande giorno.

Con uno stile comico, fresco e coinvolgente, lo spettacolo affronta tematiche di genere e riflette sul significato di avere un migliore amico quando si è intrappolati nella versione peggiore di sé stessi. La narrazione alterna i punti di vista dei due protagonisti, narratori volutamente poco affidabili, offrendo uno sguardo ironico e sincero sui pensieri e sulle insicurezze dei giovani uomini moderni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.