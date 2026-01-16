Genova, Teatro Carlo Felice: “Il trovatore” di Verdi conquista il pubblico

La stagione lirica del Teatro Carlo Felice è tornata in scena con “Il trovatore” di Verdi, uno dei titoli più amati del repertorio. Nonostante l’attesa, la platea non ha registrato il tutto esaurito: un’ampia sezione di posti vuoti ha sorpreso, considerando la popolarità dell’opera e la ripresa post-natalizia.

Il pubblico presente, però, ha applaudito con entusiasmo uno spettacolo gradevole sia sul piano visivo sia musicale. L’allestimento ripropone la produzione del 2019 firmata da Marina Bianchi, con scenografie di Sofia Tasmagambetova e Pabel Dragunov, ambientata in un’imponente fortezza medievale che ruota per cambiare scena, creando un effetto scenico di grande impatto.

La regia di Bianchi ha costruito un’azione scorrevole e ben calibrata negli spazi, con momenti di particolare effetto, come la battaglia di spade al rallentatore coordinata dal maestro d’armi Corrado Tomaselli. Alcune scelte, però, come la scenetta tra gli armigeri all’inizio e una marginale scena di violenza, sono apparse superflue e distraenti.

Sul fronte musicale, Giampaolo Bisanti ha diretto con cura i complessi stabili del teatro, cogliendo i diversi umori della partitura verdiana e alternando slanci lirici a momenti più vigorosi. Qualche imprecisione nel rapporto fra buca e palcoscenico, soprattutto con il coro, non ha compromesso l’esito complessivo dello spettacolo.

Applausi calorosi per tutti: la replica è prevista domani alle 15.

