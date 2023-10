‘Genova Tattoo Convention’ torna dal 6 all’8 ottobre per la 16° edizione allo Stadium di Sampierdarena

‘Genova Tattoo Convention’ torna dal 6 all’8 ottobre per la 16° edizione e sarà ospitato nello stadium adiacente al centro commerciale Fiumara, a Sampierdarena. L’evento, dedicato, all'arte dei tatuaggi, vedrà la partecipazione di 170 professionisti di ogni genere, provenienti da Italia, Belgio, Austria, Brasile e Germania, che so sfideranno in gare di diverso tipo.

«Rispetto agli anni precedenti – sottolinea Riccardo Piaggio, il direttore artistico della manifestazione- abbiamo più artisti giunti dall'estero che porteranno il loro talento qui. Questo significa che avremo una straordinaria diversità di stili e influenze da diverse parti d’Europa».

La convention inizierà venerdì 6 ottobre alle 14 e si concluderà alle 23, dopo la premiazione della competizione ‘Open Tattoo’. L’evento proseguirà sabato 7 ottobre dalle 12 alle 23, con un programma che comprende diverse gare, le cui categorie sono: ‘B/N Tattoo small/medium’ e ‘Color Tattoo small/medium’.

“Una novità delle ultime edizioni, tra le preferite dei visitatori, è la gara a tema che varia di anno in anno – spiega Riccardo Piaggio – e questa volta abbiamo scelto ‘Fiabe-Magia’”. Questa categoria richiede agli artisti che partecipano di esprimere la loro creatività in linea con lo stile del tema.

Domenica 8 ottobre, ultimo giorno di convention, sono in programma altre competizioni, tra cui ‘B/N Tattoo Big’ e ‘Color Tattoo Big’ e la categoria ‘Best Artist’, in cui sono ammessi tatuaggi degli artisti presenti, non necessariamente eseguiti in convention, in qualsiasi stile e dimensione. La giornata si conclude alle ore 21 dopo le premiazioni.

Quest'anno, ‘Genova Tattoo Convention’ presenta la novità del ‘Socialtoo contest’: i visitatori che hanno deciso di farsi tatuare prima di Genova Tattoo Convention hanno la possibilità di far votare il loro tatuaggio dalla giuria della manifestazione. I tre vincitori ricevono un buono per un tatuaggio spendibile in una delle prossime convention del 2024.

Il programma prevederà, infine, il concorso Miss Tattoo, un'opportunità per le donne di esprimere la loro arte e personalità attraverso i tatuaggi.