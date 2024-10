Genova, Tattoo Convention: l'universo del tatuaggio in mostra fino a domenica

La Genova Tattoo Convention, una delle più storiche in Italia, torna per la sua diciassettesima edizione con oltre 150 tatuatori e un programma ricco di novità, tra cui una gara a tema fantascienza e un live painting con dj set dedicato a Frida Kahlo e realizzato con Walk The Line.

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 allo Stadium adiacente al Centro Commerciale Fiumara (lungomare Giuseppe Canepa 155, Sampierdarena) torna Genova Tattoo Convention, evento dedicato agli appassionati di tatuaggi e body art. La manifestazione, giunta alla sua diciassettesima edizione, è una delle convention più storiche in Italia e offre l'opportunità di entrare in contatto con oltre 150 professionisti dell’inchiostro provenienti da tutta Italia e da Olanda, Slovenia e Sri Lanka. Genova Tattoo Convention è aperta venerdì 11 ottobre dalle 14 alle 23, sabato 12 ottobre dalle 12 alle 23 e domenica 13 ottobre dalle 12 alle 21.

Il vero protagonista dell’evento è il tatuatore, la cui tecnica e creatività sono al centro di ogni giornata. A Genova Tattoo Convention più di 150 professionisti possono quindi esprimere il proprio stile e le proprie tendenze, tatuando direttamente durante la manifestazione che, ogni anno, presenta nuove iniziative che arricchiscono il programma e offrono esperienze diverse ai partecipanti. "Ogni anno spiega Riccardo Piaggio dello studio Dreams Maker, direttore artistico della manifestazione. ci impegniamo a mantenere alta la qualità degli artisti presenti e a garantire un evento sempre innovativo, introducendo novità che rendano ogni edizione unica e in grado di sorprendere sia i veterani, sia i nuovi partecipanti» Tra le novità di quest’anno, l’Art Performance Live di sabato 12 ottobre, organizzato grazie alla collaborazione con Walk The Line, realtà che da anni rappresenta la street art a Genova con oltre 60 interventi sparsi per tutta la città. «Abbiamo deciso – continua Riccardo Piaggio – di offrire l'occasione ai visitatori di assistere a un'azione di live painting dello street artist Web3, sonorizzata dal dj Ma Nu e ispirata dall'artista a cui è dedicata la convention di quest'anno: Frida Kahlo, icona di coraggio, indipendenza e libertà femminile».





La novità principale è l'art performance live di sabato 12 ottobre (dalle ore 15 alle ore 19), organizzata grazie alla collaborazione con Walk The Line che, per Genova Tattoo Convention 2024, ha selezionato lo street artist Web3 e il dj Ma Nu per un'azione di live painting sonorizzata da un dj set. Web3 è autore di diverse opere a Genova e, negli anni, ha partecipato a numerose jam in Italia mentre Ma Nu è un dj poliedrico che, nei suoi set, fonde vinile e digitale. La performance fa incontrare street art e musica ed è ispirata a Frida Kahlo, icona di resilienza, indipendenza e libertà femminile. Inoltre, anche i premi delle gare di Genova Tattoo Convention 2024 sono ispirati a Frida Kahlo. Tra queste, ne è stata introdotta una nuova a tema fantascienza, con gli artisti dell’inchiostro su pelle a sfidarsi con tatuaggi che superano i confini dell’immaginazione.





Oltre alla sfida a tema la convention offre anche altre sfide imperdibili. L'evento si apre venerdì 11 ottobre alle 14 e si conclude alle 23 con la premiazione della competizione “Open Tattoo”, dedicata ai tatuaggi eseguiti durante la giornata. Sabato 12 ottobre, la manifestazione prosegue dalle 12 alle 23 con diverse gare, tra cui le categorie “B/N Tattoo Small/Medium” e “Color Tattoo Small/Medium” (dimensione massima di 15 cm con tolleranza del +20%). In questa giornata si svolge anche la gara a tema “Fantascienza”. Domenica 13 ottobre, ultimo giorno della convention, l'apertura è alle 12 e il programma prevede le competizioni “B/N Tattoo Big” e “Color Tattoo Big” (dimensioni superiori a 20 cm con tolleranza del -10%) e la categoria “Best Artist”, in cui sono ammessi tatuaggi degli artisti presenti, non necessariamente realizzati durante la convention, in qualsiasi stile e dimensione. La giornata si conclude alle 21 con le premiazioni. Alla fine di ogni giornata, viene selezionato il “Best of Day”, il tatuaggio ritenuto migliore tra quelli realizzati durante quel giorno. Dopo le premiazioni delle singole categorie, viene assegnato il “Best Of Show”, il tatuaggio più bello dell'intera manifestazione tra i tre vincitori dei tre giorni.

La partecipazione alle gare di tatuaggi è gratuita: è sufficiente recarsi al punto informazioni in loco entro le 16.30. I partecipanti devono essere maggiorenni. Ogni tatuaggio, indipendentemente dalle dimensioni, può competere per il titolo di miglior tatuaggio. Per partecipare alle gare di tatuaggi, i tatuaggi devono essere eseguiti per almeno l’80% in convention (ad eccezione della categoria Best Artist).





Anche quest'anno, il programma della convention include il concorso Miss Tattoo, un'opportunità per le donne di esprimere la loro arte e personalità attraverso i tatuaggi. Per partecipare, basta iscriversi gratuitamente entro le 16.30 al punto informazioni in loco. I requisiti sono semplici: essere maggiorenni, scegliere un outfit (che può essere un vestito, intimo o costume) e avere almeno un tatuaggio, senza limitazioni di dimensioni. La vincitrice riceve un trofeo e ottiene la possibilità di partecipare alla finale di Miss Tattoo Italia Genova 2025.





