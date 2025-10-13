Genova, studenti del Nautico San Giorgio occupano la scuola: “No alla linea filo-USA, sostegno alla Palestina”

Occupazione in corso all’Istituto Nautico San Giorgio, dove questa mattina un gruppo di studenti ha preso possesso dell’edificio scolastico per una protesta di forte connotazione politica. Alla base della mobilitazione ci sono motivazioni legate sia al contesto internazionale, in particolare alla situazione in Medio Oriente e in Ucraina, sia a contrasti interni con la dirigenza scolastica.

Nel comunicato diffuso dagli occupanti, gli studenti esprimono una dura critica nei confronti del dirigente scolastico Paolo Fasce, accusato di portare avanti “una linea filo-sionista, filo-europea e filo-americana intollerabile” e di non tenere in considerazione le opinioni del corpo studentesco.

La protesta si scaglia apertamente contro quella che viene definita “la politica del governo italiano in nome di Washington, Bruxelles e Tel Aviv”. Gli studenti dichiarano solidarietà alla resistenza palestinese e condannano ciò che definiscono “un genocidio” a Gaza. Allo stesso tempo, criticano le politiche di riarmo europeo e l’allineamento contro la Russia, affermando che “la Federazione Russa non è e non sarà mai un nemico dell’Italia”.

Durante l’occupazione è stata anche rimossa la bandiera dell’Unione Europea, considerata “simbolo di un’istituzione nemica dello sviluppo, della pace e della libertà”.

L’iniziativa si inserisce in un clima di tensione crescente nelle scuole italiane dove, come in altri Paesi europei, l’attualità internazionale sta generando forme di attivismo e confronto politico sempre più accese tra gli studenti.

Non risultano, al momento, interventi da parte delle forze dell’ordine né comunicazioni ufficiali dalla scuola.

