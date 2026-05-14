Genova strizza l'occhio all'economia della notte

Il municipio Centro Est si muove con decisione per provare a regolamentare l'economia della notte, rendendo il centro storico un'attrazione ancora più importante per turisti e residenti. Molte le idee sul tappeto, come sottolinea il consigliere Pierpaolo Cozzolino, intervistato da Telenord. Tra i riferimenti anche diverse città estere, che hanno saputo unire cultura, divertimento, valorizzazione del territorio e sicurezza.

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