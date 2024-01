Genova, Steve McCurry e Defence Children Italia collaborano alla mostra "Children" per la difesa dei diritti dell'infanzia

Di Valentina Giubergia

Inaugurata il 25 novembre scorso, con chiusura prevista per il 10 marzo 2024, la mostra "Steve McCurry Children", allestita presso Palazzo Ducale a Genova, ha già registrato più di 10mila ingressi, moltissimi dei quali sono avvenuti il 23 gennaio in occasione dell'arrivo in città del famoso fotografo, il quale è stato insignito dal Comune, per l'occasione, della Medaglia della Città di Genova, come tributo al suo impegno sociale e umano.

La mostra di McCurry è stata realizzata in collaborazione con l'organizzazione internazionale Defence for Children Italia, che dal 1979 lotta per promuovere attivamente e creativamente i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in oltre 40 paesi al mondo. A spiegare a Telenord com'è nata la collaborazione con il grande fotografo americano e quali sono gli ideali di Defence for Children è stato il direttore Pippo Costella.

"La mostra parla dello sguardo di un artista sull'infanzia nel mondo- spiega Pippo Costella, direttore di Defence Children Italia- e dimostra come molti bambini abbiano una vita difficile nonostante ognuno li ami. La collaborazione con Steve McCurry nasce dalla volontà di coniugare l'arte della sua fotografia con la lotta per la difesa dei diritti dei più piccoli nel mondo. Defence Children Italia è nata nel 1979 quando si è iniziato a lavorare a favore della Convenzione Onu per il Fanciullo. Proprio qui, a Genova, si trova la sede di Defence Children Italia."