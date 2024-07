Genova,statua Guido Rossa, lo scultore Repetto: "Comune ricollochi la targa sotto la statua"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In occasione delle celebrazioni per il quarantacinquesimo anniversario della morte di Guido Rossa tenutesi a gennaio, lo scultore Franco Repetto, fautore della statua collocata in Via XII ottobre, torna a sottolineare l'importanza di ricollocare la targa commemorativa sul basamento del monumento.

Recentemente, l'opera ha subito alcuni interventi di restyling, con la targa bronzea che è stata rimossa e non più posizionata nella sua posizione originale. "L'opera è pensata per una proiezione verso l'alto, ma per problemi complessi non si è potuto dar vita al progetto originale" - afferma lo scultore - "Prima di morire mi piacerebbe vederla completa" - conclude sorridendo.

L'Amministrazione Comunale è stata sollecitata tramite una lettera indirizzata al sindaco Marco Bucci, con la quale si richiede di intervenire al più presto per reinserire il simbolo dell'episodio drammatico accaduto quarantacinque anni fa.