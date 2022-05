Genova, Spazzapnea: assegna per la prima volta la "Bandiera Fondali puliti"

di Anna Li Vigni

La quarta edizione della gara subacquea premia il litorale tra i Bagni San Nazaro e Boccadasse. Testimonial della manifestazione l'apneista Umberto Pelizzari

Per la prima volta viene assegnata la 'Bandiera Fondali Puliti' per il litorale marino compreso tra i Bagni San Nazaro e Boccadasse.

La quarta edizione di "Spazzapnea Operazione fondali puliti”, gara subacquea a squadre di raccolta differenziata in apnea finalizzata al recupero dei rifiuti in mare e sul litorale, si è svolta contemporaneamente anche in altre cinque località italiane: Venezia, Marina di Pisa, Bari, Capri, Palermo.

Ideata a Genova nel 2018 Spazzapnea ancora una volta permetterà ai partecipanti di

trasformarsi in veri e propri “spazzini del mare” e competere immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti.

In occasione dell’evento saranno presenti nel capoluogo ligure l’apneista recordman

Umberto Pelizzari e l’imprenditrice digitale nel mondo degli orologi di lusso Giorgia

Mondani.

Le indiscusse finalità ecologiche e ambientali hanno convinto Apnea Academy e WWF

ITALIA ad includere la gara negli eventi ufficiali della Scuola di formazione e ricerca per

l'apnea subacquea e all'interno della Campagna #StopPlasticPollution per la lotta

all’inquinamento della plastica in natura.

La manifestazione prevede il sostegno oltre di WWF anche di AMIU, entrambe presenti

sul territorio con attività per bambini e workshop dedicati all’ecosostenibilità.