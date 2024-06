Genova, sospetto pacco bomba in via XX Settembre: allarme rientrato e strada riaperta dopo la chiusura

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' rientrato poco dopo le ore 10 di questa mattina un allarme bomba in via XX Settembre, nel centro di Genova, dopo la segnalazione di un pacco sospetto abbandonato in strada all'altezza del Ponte Monumentale. Si trattava soltanto di un borsone abbandonato non contenente esplosivo

A dare l'allarme un passante: sul posto, vicino all'ascensore che collega via XX Settembre a Corso Podesta,' sono intervenuti alle ore 9 i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e agli artificieri. La polizia locale ha chiuso temporaneamente il passaggio in via XX, via Galata, via Fieschi e Corso Podestà. Allarme rientrato dunque verso le ore 10

Anche ieri, in piazza dell'Annunziata, era scattato un allarme bomba per uno zaino abbandonato nella chiesa.