Genova, Sopraelevata chiusa per due notti: lavori di manutenzione e taratura dei sistemi di sicurezza
di steris
Le limitazioni temporanee si rendono necessarie per consentire le operazioni di sincronizzazione e verifica tecnica degli apparati installati lungo la strada
La Sopraelevata Aldo Moro sarà chiusa al traffico per due notti consecutive per consentire interventi di manutenzione e la taratura del sistema di rilevamento della velocità.
La chiusura scatterà questa sera, giovedì 23 ottobre, dalle ore 22.00 alle 6.00 di domani, venerdì 24 ottobre, e riguarderà l’intera carreggiata in direzione levante, comprese le rampe di collegamento.
Nella notte successiva, tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, sempre nella fascia oraria 22.00-6.00, la chiusura interesserà invece la carreggiata in direzione ponente.
Le limitazioni temporanee si rendono necessarie per consentire le operazioni di sincronizzazione e verifica tecnica degli apparati installati lungo la strada. La viabilità cittadina sarà regolata con percorsi alternativi segnalati in loco.
I lavori rientrano nel programma di manutenzione e aggiornamento tecnologico della rete stradale genovese, volto a migliorare la sicurezza e l’efficienza della circolazione.
