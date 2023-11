Genova, Smart Week: escursioni per famiglie con bambini, nuovi progetti per la città e il sistema dei Parchi

Il sito "101giteinliguria.it - Gite in Liguria #amisuradibambino", una pagina dedicata all'escursionismo a misura di famiglie con bambini, amplia i proprio orizzonti. Nel corso di Genova Smart Week 2023, verranno infatti presentati due nuovi progetti per il capoluogo e il sistema dei Parchi Liguri. L'appuntamento è per giovedì 30 novembre dalle 14,30 alle 17 a Palazzo Tursi.

Al centro dell'incontro conferenza, un progetto extraurbano dedicato al Sistema dei Parchi Liguri e un progetto urbano per la città di Genova, entrambi mirati a soddisfare le esigenze del turismo esperienziale per famiglie. A illustrarli sarà Elisa Garfagna, direttrice creativa della divisione Progetti per il turismo familiare di 101giteinliguria, con particolare attenzione ai settori della riqualificazione territoriale e cittadina, sottolineando l'importanza delle sinergie tra ecosostenibilità e digitale per promuovere lo sviluppo ecologico della città.

Il sito 101giteinliguria.it , fondato nel 2011, scopre, propone, suggerisce e recensisce attività e strutture dedicate ai bambini e alle famiglie, in Liguria e nei territori circostanti, assegnando loro l’hashtag #amisuradibambino . In parallelo si promuovono le strutture che si occupano di turismo, bambini e famiglie, offrendo ai genitori tutte le informazioni utili alla scelta consapevole delle iniziative organizzate sul territorio ligure dedicate ai più piccoli. Il gruppo Facebook di appoggio conta 31mila iscritti e la pagina Facebook ha oltre 11mila like, mentre gli iscritti alla newsletter sono 3mila.

































101giteinliguria.it è un sito in grande ascesa. Nato il 21 Marzo 2011, da un'idea di Cristiano Fiore e Marcella Marraro (autrice di Milano per i Bambini, Gevona.it, Cakemania.it) è subito diventato il portale di riferimento per i genitori liguri - e non solo - che cercano sul web idee, spunti e un momento di scambio con altre mamme e papà in materia di eventi, attività e iniziative a cui partecipare con i propri figli.





