Genova, Skymetro: tensioni in commissione, possibile nuova variazione al progetto

Toni accesi a Palazzo Tursi, nel corso della commissione sullo Skymetro dedicata agli espropri per la realizzazione dell'opera. L'assessore Matteo Campora apre a possibili modifiche sul tema dell'attraversamento a doppia curva del Bisagno nel tratto iniziale da Brignole. Ipotesi destinate a incidere sia sui costi di realizzazione che sui tempi di percorrenza.

“Vogliamo ridefinire il tratto che si affaccia su Brignole. Su questo punto - dice l'assessore comunale alla Mobilità urbana - riusciremo a trovare una soluzione che possa superare la presenza del ponte sul Bisagno. È una questione di cautela”.

A tutt'oggi, il progetto in corso di Via regionale si articola in una “tripla curva” e un ponte obliquo sul torrente lungo un centinaio di metri e appoggiato a due piloni, il più alto sul lato di via Canevari. Il tracciato ha già subito una modifica per non lambire Borgo Incrociati.

“I progettisti - sostiene Campora - erano sicuri della bontà dell’opera, ma stiamo cercando alternative. Su questo punto abbiamo in corso alcuni approfondimenti, così come stiamo accogliendo tutta una serie di osservazioni perché ci siano meno interferenze possibili da punto di vista idraulico. La priorità per noi è fare l’opera, ma vogliamo farla in sicurezza”.