Genova, sicurezza urbana, Traverso (Siap): "Bene gli osservatori, ora coinvolgere anche sindacati e associazioni"

Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP) accoglie con favore l’annuncio del Comune di Genova sull’istituzione di osservatori municipali per la sicurezza urbana. "Una proposta che il SIAP porta avanti da anni e che oggi comincia finalmente a realizzarsi", commenta Roberto Traverso, dirigente nazionale del sindacato.

Per il SIAP si tratta di un primo passo nella giusta direzione, utile a superare la logica emergenziale e a costruire politiche efficaci, distinte dall’attività repressiva delle forze di polizia. Fondamentale, però, sarà garantire la composizione equilibrata degli osservatori, coinvolgendo anche il mondo sindacale e associativo.

Più cauta, invece, la posizione su un’altra proposta del Comune: l’introduzione di accompagnatori volontari nel centro storico. Il SIAP chiede chiarezza su tutele, modalità operative e coordinamento con le forze dell’ordine. "Serve una valutazione attenta da parte del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica", afferma Traverso.

Il sindacato ribadisce la disponibilità al dialogo con le istituzioni, auspicando che il percorso avviato porti anche alla firma dei patti locali per la sicurezza previsti dal Decreto Minniti.

