Genova, sicurezza: Traverso (Siap) "Bene riqualificazione caserma Bixio, dubbi su trasferimento ufficio immigrazione"

Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP) di Genova prende posizione sul progetto di riqualificazione della caserma Nino Bixio, situata a Bolzaneto, in Valpolcevera. Se da un lato il sindacato accoglie positivamente il piano di valorizzazione dell’area, dall’altro lancia un chiaro segnale di contrarietà all’ipotesi di trasferimento dell’Ufficio Immigrazione della Questura nella nuova palazzina prevista all’interno del complesso.

"Non siamo contrari alla riqualificazione della caserma – ha dichiarato Roberto Traverso, segretario provinciale del SIAP Genova – anzi, riteniamo sia un presidio strategico per la sicurezza del territorio, specialmente in una zona urbana come la Valpolcevera, già segnata da degrado ambientale e sociale". In particolare, Traverso ha ricordato le criticità legate alla presenza dell’impianto AMIU, che crea disagi ai residenti e al personale in servizio. A tal proposito, il SIAP ha espresso solidarietà al Comitato “Non solo Borgo”, impegnato da tempo per il miglioramento della vivibilità del quartiere.

Tuttavia, secondo il sindacato, trasferire in questa zona l’Ufficio Immigrazione comporterebbe pesanti conseguenze sul piano organizzativo e operativo. "Parliamo di un settore delicato – sottolinea Traverso – che richiede facilità di accesso, collegamenti efficienti e integrazione con i servizi sociali. Spostarlo a Bolzaneto significherebbe aumentare i disagi per l’utenza e per gli operatori, oltre a creare potenziali problemi di ordine pubblico in un quartiere già fragile, dove si ipotizza anche il trasferimento del campo nomadi".

Il SIAP plaude all’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Roberto Traversi del Movimento 5 Stelle, che ha portato all’attenzione della Camera le stesse preoccupazioni espresse dal sindacato. Critiche vengono espresse anche riguardo al possibile spostamento degli uffici Passaporti e Polizia Scientifica, che – secondo il SIAP – rischiano di generare ulteriori difficoltà tecniche e organizzative.

In alternativa, il sindacato propone un utilizzo diverso della nuova struttura: realizzare alloggi per il personale della Polizia di Stato. "È una necessità da tempo ignorata in città – afferma Traverso – nonostante sia prevista dai regolamenti. Offrire alloggi di servizio significa favorire l’inserimento degli agenti, migliorare la qualità della vita lavorativa e incentivare la permanenza sul territorio".

Infine, il SIAP segnala un problema irrisolto: l’ente ARTE, pur in presenza di disposizioni di legge, non rende disponibili alloggi per la Polizia attraverso le commissioni prefettizie. "Un nodo che porteremo all’attenzione delle sedi competenti – conclude Traverso – perché garantire la casa a chi tutela la sicurezza pubblica deve tornare a essere una priorità".

