Genova, sicurezza stradale, Gambino a Telenord: "Sanzioni, controlli e stanziamenti per tutelare i pedoni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sergio Gambino, assessore comunale alla sicurezza, ospite di TgN Today a Telenord ha spiegato, rispondendo alle domande di Carlotta Nicoletti e del direttore Matteo Cantile, le strategie per migliorare la sicurezza stradale a Genova, partendo dall'ultimo caso di un investimento sulle strisce in via Assarotti.

Via Assarotti e la sua pericolosità - "Questa è ovviamente un’arteria molto trafficata, perché è la strada che io personalmente prendo sempre. Quando rientro in città da Genova Est, il giro è sempre lo stesso: via Bobbio, via Montaldo, poi Manin e si scende giù per via Assarotti, arrivando in centro città. E credo certamente di non essere l’unico a fare questo tipo di tragitto. Una strada ampia, con un po’ di insicurezza percepita da parte dei cittadini".

La sicurezza come priorità - "È ovvio che l’attività che noi stiamo cercando di mettere in campo è multidisciplinare. La parte repressiva dei controlli deve essere quella principale. Noi, in questo momento, puntiamo proprio sugli attraversamenti pedonali, proprio sull’aspetto della mancata precedenza ai pedoni, che è il principale motivo di pericolosità delle nostre strade".

Sanzioni - "Abbiamo triplicato i controlli e triplicato le sanzioni per la mancata precedenza ai pedoni. Voglio ricordare che oltre alla sanzione di 126 euro di multa, comporta anche la decurtazione di otto punti sulla patente, quindi è uno strumento estremamente valido per quanto riguarda il contrasto a questo comportamento che è particolarmente fastidioso e pericoloso".

La pericolosità della strada e il ruolo degli scooter - "È ovvio che noi abbiamo una conformazione della strada molto complicata. Abbiamo anche il fatto che siamo la città con il maggior numero di scooter, che creano maggiori pericoli perché attraversano, sorpassano. Magari una macchina che si è fermata non si accorge che si è fermata perché davanti c’erano le strisce pedonali su cui stavano attraversando le persone. Quindi questi sono motivi banali, ma gravi, che comportano pericolosità".

Risultati ottenuti e miglioramenti - "La nostra azione ha comunque portato dei risultati. È ovvio che il risultato giusto e ottimale è zero morti, zero feriti. Però, dal 2022 ad oggi, da quando mi sono insediato io, abbiamo avuto un calo dei decessi su strada del 40%. Il trend è partito nel 2017 con un calo costante che ha avuto un incremento importante negli ultimi due anni, sicuramente anche dovuto ai nostri controlli".

Aumento dei controlli - "Voglio ricordare che per quanto riguarda l’attività che abbiamo fatto con posti di blocco e etilometro, i controlli con l’autovelox sono stati incrementati negli ultimi due anni. La polizia locale sulla strada c’è e i controlli sono aumentati. Stiamo facendo un lavoro di messa in sicurezza anche con alta illuminazione sui passaggi pedonali e vernice ad alta visibilità".

Lavori in corso per migliorare la sicurezza - "Non da ultimo, proprio in questi mesi sono partiti dei lavori con un finanziamento del Ministero dei Trasporti di 1.000.000 di euro che ha permesso la messa in sicurezza di 20-22 attraversamenti, incroci dichiarati più pericolosi".

Problemi legati ai dossi sulle strisce pedonali - "Posso suggerire quei fastidiosissimi ma molto efficaci dossi sulle strisce pedonali. Via Assarotti è un po’ una pista da sci e quindi in macchina si ha la tendenza, se non c’è traffico, a schiacciare un po' sull’acceleratore".

Le difficoltà dei dossi per mezzi pesanti e ciclisti - "L’ipotesi di mettere dossi comporta problemi con autobus articolati. Inoltre, su alcune strade in discesa, mettere un dosso è pericoloso per i ciclisti e i motociclisti, che sono quasi la maggioranza, paradossalmente rendendo ancora più pericoloso il tratto per chi va troppo forte, perché diventa una rampa di lancio".

La soluzione dei controlli in strada - "Quindi, non possiamo mettere autovelox in quella strada. Ma sicuramente la presenza di pattuglie per controllare la velocità non adeguata al tratto stradale è una delle azioni che stiamo mettendo in campo".

Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali - "Via Assarotti ha attraversamenti pedonali rifatti da poco, con illuminazione rafforzata. Su questa strada c’è un’attenzione particolare, perché ha una conformazione che invita a schiacciare sull’acceleratore, soprattutto in discesa. La presenza di molti autobus aiuta a ridurre la velocità degli altri conducenti".

Continui miglioramenti nella sicurezza - "Si può sempre fare di più, e proveremo anche con controlli aggiuntivi per evitare che succedano altri incidenti come quello di venerdì".