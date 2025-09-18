Genova si riempie per il Nautico, ma boom last minute negli hotel

Il Salone Nautico 2025 parte con una spinta positiva per l’accoglienza turistica genovese. Alberghi quasi pieni, ma le prenotazioni tendono ad arrivare solo all’ultimo minuto, segno di una tendenza ormai consolidata.

Occupazione – Secondo quanto riferito dalla titolare di "L’Adidà", Thea Castagnetti che gestisce tre strutture alberghiere e due ristoranti, "la situazione è piuttosto rosea rispetto a pochi giorni fa". I tre hotel, di categorie diverse (due, tre e quattro stelle), hanno registrato un'impennata di prenotazioni a ridosso dell’evento, con due su tre già pieni la notte del 17 settembre, alla vigilia dell’apertura.

Tendenze – Il trend più evidente è la prenotazione last minute. "Fino a qualche giorno fa venerdì e sabato erano quasi vuoti. Ora si stanno riempiendo, ma in ritardo", spiegano gli operatori. Più forti invece le notti prima dell’inizio, mentre nei giorni centrali della manifestazione pare esserci un vuoto.

Case vacanza – Forse perché sempre più visitatori preferiscono le case vacanza rispetto agli hotel, una scelta più adatta agli operatori del salone nautico per via dei costi.

Ristorazione – Nei ristoranti si segnala buon afflusso a pranzo e una crescita nel movimento serale. "Speriamo in tanti aperitivi post-fiera, dopo giornate intense", afferma Thea Castagnetti.

Shipping Week – Parallelamente, cresce l’interesse per la Shipping Week, che conferma il suo potere attrattivo invece, che sembra essere maggiore rispetto al Salone Nautico. "Porta tanta gente e anche eventi privati di livello", spiega. Un appuntamento che consolida Genova come polo fieristico e marittimo.

