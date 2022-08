Genova, si addormenta sull'autobus: ladro gli ruba la camicia e la indossa, denunciato

di Redazione

Succede a Voltri, dove l'uomo ha notato il malvivente con l'indumento che teneva in una borsa: l'aveva rubata insieme al cellulare e altri oggetti

Singolare episodio all'alba di Ferragosto a Genova: un uomo, intorno alle 5 del mattino, ha preso l'autobus numero 1 per andare da Sampierdarena a Pegli, ma si è addormentato e si è risvegliato qualche ora dopo con il veicolo fermo al capolinea di Voltri.

Una volta sveglio ha notato ha notato vicino a lui un uomo che indossava la stessa camicia che lui teneva in una borsa: l'indumento gli era stato rubato, così come il cellulare e altri oggetti di vario genere. L'intervento della polizia è stato necessario per individuare il malvivente, che si era allontanato dall'autobus subito dopo: aveva ancora con sé lo smartphone e gli altri oggetti, ma non la camicia che aveva tolto per evitare, evidentemente, di dare nell'occhio. Per lui è scattata la denuncia per tentato furto.