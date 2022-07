Genova, sorprende il ladro in casa e lo fa arrestare

di Redazione

L'uomo aveva precedente svaligiato un altro appartamento nella stessa zona

Ha trovato il ladro in casa che rovistava tra le sue cose e, dopo avere chiamato la polizia, lo ha bloccato fino all'arrivo degli agenti. E' successo la scorsa notte in corso Montegrappa, a Genova. L'uomo, 28 anni, aveva messo a segno sempre nella stessa strada un altro colpo. Il proprietario dell'appartamento era appena rientrato a casa quando si è ritrovato a tu per tu con il ladro. Lo ha afferrato per un braccio e ha chiamato il 112. Gli agenti gli hanno trovato due pc portatili (uno dei quali del padrone di casa), un tablet, vari monili in oro, gioielli e bigiotteria. Dal secondo pc in suo possesso, i poliziotti sono riusciti a risalire anche al nome della proprietaria del resto della refurtiva, una ragazza che era rientrata da poco e si era resa conto che qualcuno le aveva rubato in casa.