Genova set del nuovo film del Premio Oscar Paolo Sorrentino, al via la ricerca di comparse

Sarà girato anche a Genova il nuovo film del Premio Oscar Paolo Sorrentino. Le riprese sono già cominciate a Napoli e si trasferiranno nel capoluogo ligure a settembre. Su soggetto e sceneggiatura, entrambi a firma del regista, pochissime le indiscrezioni: sembra che la pellicola ruoti attorno alla figura mitologica di Partenope, incarnata nella vita di una donna reale dal 1950 ai giorni nostri. Quanto al cast, circola il nome di Stefania Sandrelli.

La Genova Liguria Film Commission ha pubblicato via social il bando di ricerca di comparse per le riprese genovesi. "Per il nuovo film di Paolo Sorrentino prodotto da The Apartment Pictures (Fremantle company) selezioniamo come comparse - scrive la GLFC - uomini e donne dai 30 ai 75 anni. Le candidature vanno inviate entro il 25 luglio all'indirizzo filmagenova@gmail.com allegando una foto figura intera frontale e una foto a mezzo busto frontale. Nella mail vanno inseriti: nome e cognome, città (provincia) e anno di nascita, numero di telefono, domicilio. Inoltre altezza, taglia e numero scarpe. Le foto possono essere scattate con il telefono, su sfondo neutro come ad esempio un muro tinta unita. Requisiti indispensabili: non avere tatuaggi visibili, essere residenti e domiciliati in Liguria, non essere dipendenti pubblici e pensionati con quota 100".