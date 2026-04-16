Genova sesto comune in Italia per multe e sanzioni stradali

Con 36,2 milioni di euro è Genova il comune della Liguria che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. Nonostante il valore sia in calo del 2% rispetto al 2024, il capoluogo ligure si conferma sesto nella classifica nazionale. Nel 2025, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia liguri abbiano superato i 44,1 milioni di euro, importo in aumento dell’1% rispetto al 2024.

I comuni capoluogo di provincia che hanno incassato di più

Genova, come detto, non solo è il comune ligure che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali, ma conquista anche il sesto posto nella graduatoria nazionale. Al secondo posto della classifica regionale si trova il comune di La Spezia, con 6,5 milioni di euro.

Chiude la graduatoria regionale Savona che ha incassato 1,5 milioni di euro.

Il rapporto pro capite nelle grandi città

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti, ma a chiunque viaggi sulle strade del comune, e che in alcune aree del nostro Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio complessivo, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica cambia leggermente.

In vetta alla classifica, con una “multa pro capite” pari a 70 euro, si trova il comune di La Spezia, seguito da quello di Genova, con un valore pro capite pari a 64 euro.

Chiude la graduatoria regionale, ancora una volta, Savona, con un valore di “multa pro capite” pari a 25 euro.

Gli incassi dei piccoli comuni

Limitando l’analisi ai comuni liguri più piccoli, con meno di 2.500 residenti, al primo posto si posiziona Carrodano, in provincia di La Spezia. A fronte di 465 abitanti, nel 2025 il comune ha registrato proventi da multe stradali pari a quasi 770mila euro, cifra che gli ha fatto guadagnare il primo posto nella classifica dei comuni italiani con meno di 1.000 residenti che hanno incassato gli importi più alti.

Al secondo posto si trova il comune di Pieve Ligure, in provincia di Genova, con 2.401 abitanti e oltre 580mila euro di incassi da multe stradali; al terzo posto il comune di Noli, in provincia di Savona, 2.450 abitanti e oltre 462mila euro di multe per violazioni del Codice della Strada. AI piedi del podio si posiziona Borgio Verezzi, sempre in provincia di Savona, con 2.098 residenti e più di 319mila euro di incassi.

Le assicurazioni auto

Cattive notizie arrivano, invece, sul fronte delle assicurazioni auto; a marzo 2026 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Liguria occorrevano, in media, 635,07 euro, valore in aumento dell’1,3% rispetto a marzo 2025.

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