Via Buranello, con la fine dei cantieri per i 4 Assi, riprendono a circolare i bus

Dopo un lungo periodo segnato da cantieri, deviazioni e difficoltà per cittadini e lavoratori, il trasporto pubblico torna alla normalità a Sampierdarena: i bus Amt riprendono infatti a transitare in via Buranello, uno degli assi centrali del quartiere. La riapertura segue la conclusione degli interventi legati al progetto dei Quattro Assi di Forza, permettendo il ripristino della circolazione ordinaria.

I lavori erano iniziati il 15 dicembre, comportando lo spostamento temporaneo di tutte le linee su via Cantore, sia in direzione centro sia verso ponente. La chiusura, inizialmente prevista per febbraio, è stata progressivamente rinviata fino a superare il periodo delle festività pasquali.

Con il ritorno alla normalità, recuperano il loro percorso abituale le linee 1, 7, 9, N1 e N2. Rimane invece ancora modificata la linea 20, che continua a terminare la corsa in via di Francia, senza coprire per ora l’intero tragitto originario.

L’assessore alle manutenzioni, Massimo Ferrante, ha spiegato che il ritardo nella conclusione dei lavori è stato causato da esigenze sopraggiunte durante il cantiere. In particolare, si è resa necessaria la posa di nuovi cavi da parte di Enel, intervento integrato nel progetto per evitare futuri disagi al quartiere. Le nuove infrastrutture sono state realizzate sfruttando le trincee già predisposte per i cavidotti.

Il cantiere, inserito nel più ampio piano di potenziamento del trasporto pubblico locale, ha riguardato la realizzazione di un cavidotto lungo tutta via Buranello, funzionale al futuro passaggio dei filobus elettrici. Durante le operazioni, il traffico è stato deviato sulle aree normalmente riservate alla sosta, con una temporanea riduzione dei posti auto.

Gli interventi sono stati organizzati per fasi successive, avanzando progressivamente lungo la strada senza bloccarla interamente. In ogni tratto interessato, nonostante la perdita di alcuni stalli (circa una decina), è stato comunque garantito lo spazio per lo scarico merci.

Con la fine dei lavori, la strada torna sostanzialmente alla configurazione precedente, sia per quanto riguarda la viabilità sia per la sosta, ma con un importante aggiornamento infrastrutturale che prepara il quartiere a una mobilità più moderna e sostenibile.

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