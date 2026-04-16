Giornata del Made in Italy, l'omaggio di Genova al saper fare degli artigiani

Il convegno della Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con Casa del Made in Italy e Regione Liguria, punta su marmi e risseu come esempio del saper fare artigiano di Genova e della Liguria.



Un progetto europeo lancerà itinerari turistici lungo le rotte dell’artigianato in Francia e in Italia.



Valorizzare l'eccellenza e la creatività italiana, riconoscendone il ruolo sociale e culturale oltre che economico, è stato l’obiettivo principale della Giornata nazionale del Made in Italy promossa dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del made in Italy) e istituita il giorno del compleanno di Leonardo da Vinci per celebrarne il genio.



La giornata genovese, organizzata dalla Camera di Commercio di Genova in collaborazione con la Casa del Made in Italy per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta a Palazzo della Borsa, è partita dalla storia della corporazione dei “marmorari” genovesi del ‘500-700 per approdare al sapiente lavoro degli “Artigiani in Liguria” (marchio collettivo) del settore lapideo, che oggi come ieri continuano la tradizione dei “risseu”: manufatti ornamentali dei sagrati, dei palazzi signorili e delle piazze che raccontano il legame col mare.

L’evento, intitolato “Pietre che raccontano il mare” si è sviluppato intorno alla presentazione di due volumi: “Marmor nostrum in mare nostrum” di Roberto Santamaria e “Rissêu” di Rosangela Mammola che nobilitano materiali ricchi, come gli antichi marmi liguri, e poveri, come i ciottoli bianchi, neri, rossi raccolti dalle spiagge o dai torrenti per ornare i sagrati delle chiese. “Entrambi – ha detto il Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia - costituiscono un vero e proprio viaggio attraverso Genova e la Liguria, nei colori, nel gusto e nell’architettura degli ultimi 500 anni, in cui si intrecciano tradizioni, perizia, creatività e commerci internazionali spesso via mare. La giornata fa parte del percorso di avvicinamento al cinquecentenario della Repubblica di Genova, che festeggeremo nel 2028 accanto Regione Liguria, Comune di Genova, Università, Compagnia di SanPaolo, Fondazione Carige e tanti altri partner istituzionali e associativi del territorio.”

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